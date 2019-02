21 febbraio 2019- 14:05 Sogin: al via 3°edizione Open Gate, 4 centrali aperte 13-14 aprile

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Al via la terza edizione di Open Gate, l'iniziativa di Sogin che permetterà a 3 mila cittadini di visitare, nel fine settimana del 13 e del 14 aprile, le quattro centrali nucleari in dismissione di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta). Ad annunciarlo, in occasione della presentazione dei risultati 2018, è l'ad di Sogin, Luca Desiata. Per poter partecipare a questo evento basterà iscriversi al sito della società www.sogin.it entro il 31 marzo.