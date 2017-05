SOGIN: CONCLUSO TRASPORTO FUSTI A PIù ALTA ATTIVITà DA CEMERAD DI STATTE

19 maggio 2017- 11:27

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - Questa notte si sono concluse le operazioni di movimentazione e trasferimento dei primi 86 fusti contenenti rifiuti radioattivi dal deposito Cemerad di Statte (Taranto) agli impianti Nucleco della Casaccia. Questa operazione, si legge in una nota del gruppo Sogin, "ha permesso già di ridurre di oltre l’80% la radioattività presente nel sito". La bonifica del Cemerad è stata affidata al gruppo Sogin, di cui fa parte Nucleco, attraverso un accordo di collaborazione firmato lo scorso 13 aprile dal Commissario Straordinario, Vera Corbelli, e dall’amministratore delegato di Sogin, Luca Desiata.Il programma di bonifica si articola in quattro fasi principali: lavori propedeutici e apertura del cantiere; rimozione e allontanamento dei fusti; caratterizzazione e gestione dei rifiuti; bonifica finale del sito e successivo rilascio senza vincoli di natura radiologica. Tutte le diverse operazioni vengono svolte nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.L’allontanamento di tutti i rifiuti radioattivi terminerà entro maggio 2018, quando saranno liberati completamente locali e aree del deposito. La conclusione della bonifica è prevista per dicembre 2018.