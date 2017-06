SOLE 24 ORE: ASSEMBLEA SOCI APPROVA BILANCIO E AUMENTO DI CAPITALE

28 giugno 2017- 21:25

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - L'assemblea dei soci del Sole 24 Ore si è riunita oggi e ha approvato il bilancio 2016 della società. In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato i provvedimenti ex art. 2447 c.c., "tra i quali l’aumento di capitale per un importo complessivo di euro 50 milioni". Considerando i circa 40 milioni di euro che arriveranno dalla vendita di una quota dell'area Formazione, la manovra finanziaria complessiva per il gruppo, in fase di ristrutturazione, sarà pari a 90 milioni di euro.I soci hanno anche approvato la modifica degli articoli dell'attuale statuto sociale relativi al limite al possesso di azioni di categoria speciale e alla disciplina dell'organo di gestione e dei comitati consiliari.L'assemblea straordinaria ha deliberato di procedere al raggruppamento delle azioni, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 azioni esistenti, "con conseguente proporzionale incremento della parità contabile implicita unitaria a 2,60 euro e annullamento di 3 azioni in circolazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale".