SOLE 24 ORE: CONFINDUSTRIA, OK AUMENTO CAPITALE, RESTERà AZIONISTA MAGGIORANZA

11 maggio 2017- 14:52

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Via libera del Consiglio Generale di Confindustria alla proposta formulata dal presidente Vincenzo Boccia per la partecipazione all’operazione di aumento di capitale de 'Il Sole 24 Ore Spa'. La deliberazione, si legge in una nota di viale dell'Astronomia, prevede il versamento di un importo di 30 milioni di euro nel capitale della società, nell’ambito di una manovra finanziaria complessiva di 70 mln. L’operazione varata dal Consiglio Generale "è sostenibile dal punto di vista finanziario per Confindustria e coerente con il mandato del Comitato dei Saggi, i quali, al momento della designazione del presidente, stabilirono che Confindustria avrebbe dovuto mantenere la maggioranza del capitale. Infatti, l’operazione permetterà alla Confederazione di detenere il controllo di diritto sulla società".All’operazione di aumento di capitale, si legge nella nota, "è stata affiancata la proposta di presìdi di governance per assicurare il rispetto degli obiettivi del piano industriale da parte del CdA de Il Sole 24 Ore. Tali innovazioni permetteranno, inoltre, di allineare la società alle best practice del settore a livello internazionale".