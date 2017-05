SOLE 24 ORE: CONFINDUSTRIA, OK AUMENTO CAPITALE, RESTERà AZIONISTA MAGGIORANZA (2)

11 maggio 2017- 14:52

(AdnKronos) - Il Consiglio Generale di Confindustria ha infatti auspicato "che venga confermata l’articolazione dei poteri attribuiti a presidente e amministratore delegato del gruppo, abbandonando definitivamente il precedente assetto 'duale' e delegando il ruolo operativo al solo amministratore delegato". Secondo Confindustria, "il CdA dovrà poi ampliare le proprie prerogative, pronunciandosi in ultima istanza su nomine, revoche ed eventuali licenziamenti delle prime linee aziendali, previo parere del Comitato per le nomine e le remunerazioni". Infine, il Consiglio ha ritenuto strategici altri due presidi: "il primo, l’attribuzione al Comitato controllo e rischi del compito di monitorare l’attuazione del piano industriale, riferendo periodicamente al CdA; il secondo, l’istituzione di un Comitato interno al CdA preposto alla verifica della mission editoriale de Il Sole 24 Ore, in coerenza con la promozione della cultura economica e industriale".