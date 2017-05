**SOLE 24 ORE: FOSSA, DA CONFINDUSTRIA OK 30 MLN PER AUMENTO CAPITALE**

11 maggio 2017- 14:34

Roma, 11 mag. - (AdnKronos) - "E' passato pressoché all'unanimità. Confindustria parteciperà all'aumento di capitale per 30 milioni di euro, come previsto". Lo ha detto Giorgio Fossa, presidente del 'Sole 24 ore' al termine del consiglio generale convocato oggi per deliberare l'aumento di capitale per il 'Sole 24 ore' all'interno del piano di risanamento.