3 dicembre 2018- 09:09 Solidarietà e sostenibilità, progetto per l'Africa di Proger Spa

Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Solidarietà e sostenibilità. Sono i due principi che animano il progetto per l'Africa lanciato da Proger Spa e presentato, a margine del corso di formazione 'La fabbrica dei leader', dall'amministratore delegato della società, Marco Lombardi, presidente di Indexway Spa. "Proger ha scelto qualche mese fa di lanciare il progetto Aware e di dedicare parte dell'aumento di capitale per aiutare in Africa le popolazioni rurali ad avere lavoro e dignità", ha spiegato Lombardi."Proger - racconta - ha deciso di unire la sostenibilità energetica, economica e sociale. Andremo in questi paesi e tramite le energie rinnovabili daremo la possibilità di avere energia elettrica per poter estrarre acqua potabile e destinarla all'economia rurale dei villaggi"."E' un progetto importantissimo e abbiamo deciso di cominciare noi dando l'esempio e quindi di investire i nostri soldi per poter dimostrare che si può dare dignità a un villaggio di mille persone. Facciamo del nostro meglio e speriamo che gli altri seguano il nostro esempio", aggiunge l'Ad di Proger Spa.