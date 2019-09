30 settembre 2019- 16:25 Somalia: Casellati, 'grati e vicini a militari italiani'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Esprimo la mia preoccupazione e la mia vicinanza ai militari che operano nel Corno d’Africa, i nostri 'costruttori di pace' rimasti coinvolti oggi in una situazione di pericolo“. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha seguito con attenzione i fatti accaduti in Somalia, dove il personale italiano impegnato nella missione europea Eutm si è ritrovato coinvolto in un attacco contro un convoglio di mezzi militari. “In questo momento -aggiunge Casellati- ritengo più che mai doveroso rinnovare la mia gratitudine per ciò che le nostre donne e i nostri uomini in divisa fanno nelle zone più difficili di tutto il mondo, contribuendo, con la loro professionalità e le loro qualità umane, a costruire un futuro di pace e di progresso”.