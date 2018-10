4 ottobre 2018- 11:36 Sondrio: espulso torna in Italia e minaccia nipote, arrestato

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Un uomo di origine marocchina, pluripregiudicato con precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Sondrio dopo aver fatto nuovamente ingresso in Italia nonostante una procedura di espulsione dal Paese risalente al 2014. Il 51enne, che aveva continuato la sua carriera criminale in Svizzera, è stato rintracciato ad Arquino, in provincia di Sondrio, per la denuncia della nipote: la giovane ha chiamato la polizia accusandolo di averla minacciata con un coltello. Il cittadino è stato espulso dopo il processo per direttissima.