SONDRIO: INCIDENTE IN PARAPENDIO IN VAL DI MELLO, UN MORTO

15 luglio 2017- 19:16

Milano, 15 lug. (AdnKronos) - Infortunio mortale oggi pomeriggio in Valmasino, in provincia di Sondrio: un uomo di 49 anni, tedesco, ha perso la vita in un incidente con il parapendio. Erano le 14.30 quando la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha ricevuto la chiamata di intervento dalla Centrale operativa. Una squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente, in Val di Mello, località Rasega, a 1150 metri di quota. Sul posto anche l’elisoccorso decollato da Caiolo; l’équipe medica ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’uomo, in Italia con la famiglia (hanno una baita in zona), era decollato dalla Val Torrone. Le condizioni meteorologiche oggi presentavano a tratti forte raffiche di vento e la dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento. L’intervento è terminato poco fa.