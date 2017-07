SONEPAR ITALIA CHIUDE PRIMO SEMESTRE CON FATTURATO +5% A 267 MLN

12 luglio 2017- 16:17

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Continua il percorso di crescita di Sonepar Italia. L'azienda della distribuzione di materiale elettrico, controllata dalla multinazionale francese Sonepar, traccia il bilancio del primo semestre 2017 con un fatturato in crescita del 5% rispetto al 2016 a 267 milioni ed un incremento del 50% delle vendite web superiore alle aspettative di inizio anno. "Sono numeri - segnala Sonepar Italia - che confermano il percorso di crescita avviato negli ultimi due anni dall’azienda che, nel frattempo, ha ricevuto l’ok dall’Antitrust all’acquisizione del 100% del capitale di I.M.E.P. Elettroforniture (36 mln di fatturato nel 2016, 12 punti vendita), società toscana attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico". Sonepar Italia rafforza così la sua presenza in Toscana, dove al momento è presente con 7 punti vendita e una nuova apertura in cantiere a Empoli prevista per settembre. "L’acquisizione di I.M.E.P è una tappa importante nel processo di consolidamento della posizione di leadership nazionale avviato da Sonepar Italia nel settore della distribuzione di materiale elettrico" indica Sergio Novello, presidente e ad di Sonepar Italia. "L’immissione di nuove energie e nuove competenze all’interno della squadra Sonepar ci permetterà di potenziare il nostro servizio e raggiungere maggiore densità in una regione chiave come la Toscana" evidenzia il top manager.La crescita di Sonepar Italia viene confermata anche dall’avvio dei lavori di ampliamento del Centro di distribuzione di Padova (12mila mq attuali verso i prossimi 18mila mq), che serve attualmente 36 punti vendita e oltre 20.000 clienti in tutto il Nord Italia. Attualmente vengono gestite a Padova 34mila referenze."Oggi Sonepar Italia è un’azienda dinamica, profittevole, in crescita e con una tecnologia digitale all’avanguardia" scandisce Novello. "Negli ultimi sei mesi -riferisce- abbiamo registrato un ulteriore consolidamento della profittabilità, rispetto ai buoni risultati del 2016, grazie anche ad uno sviluppo digitale che vede un aumento dei clienti attivi online di circa il 20% con un numero assoluto che si attesta, quindi, oltre le 10.000 unità". "Il progetto di ampliamento del Centro distributivo di Padova nasce anche da questa crescita con sfide sempre più ambiziose circa i livelli di servizio logistico e la capacità di capillarità nel processo di consegna dei prodotti" aggiunge ancora Novello.