SOPAF: ASSOLTO EX PRESIDENTE INPGI, LEGALE CAMPORESE 'SIAMO SODDISFATTI'

17 giugno 2017- 15:56

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - L'ex presidente dell'Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, Andrea Camporese è stato assolto con formula piena, "perché il fatto non sussiste", dalle accuse di corruzione e truffa nel processo milanese con al centro la finanziaria Sopaf. Per lui il pm Gaetano Ruta aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi di carcere."Posso dichiararmi soddisfatto per l'assoluzione con formula piena del presidente Camporese da tutte le imputazioni e per la serietà con cui il tribunale di Milano ha esaminato le prove e ha accertato la legittimità dell'operato del mio assistito", commenta all'Adnkronos il difensore Ciro Pellegrino. "Ho sempre sostenuto che l'unico obiettivo di Camporese sia stato la cura degli interessi di Inpgi e sono, francamente, felice che il tribunale abbia riscontrato le mie tesi", conclude l'avvocato.Il tribunale ha invece condannato i fratelli Giorgio e Aldo Magnoni rispettivamente a otto e due anni di carcere. Per loro e per altri imputati è caduta l'accusa di associazione a delinquere. Condannato a cinque anni Andrea Toschi, a quattro anni Alberto Ciaperoni, a sei anni Gianluca Selvi e a tre anni e sei mesi Fabrizio Carracoi. Assolti in quattro: Aimone Beretta, William Zappaterra, Gianfranco Paparella e Andrea Magnoni.