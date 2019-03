14 marzo 2019- 11:42 Sorgenia: acquisisce controllo di Universal Sun

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Sorgenia acquisisce il controllo di Universal Sun, azienda bergamasca accreditata come Esco, Energy Service Company, attiva nel campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica ad alto contenuto tecnologico. "L’operazione si inserisce nel piano di crescita industriale di Sorgenia, che vede nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica due assi strategici di sviluppo", ha spiegato Gianfilippo Mancini, amministratore delegato di Sorgenia. "Abbiamo in comune con Universal Sun la volontà di far crescere il nostro paese attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Questa acquisizione ci consentirà di portare nel mondo delle imprese l’equivalente di ciò che da due anni offriamo già alle famiglie e alle partite Iva: la possibilità di utilizzare energia al 100% rinnovabile e di risparmiare sulla bolletta energetica, insieme a soluzioni digitali che rendono molto più semplice il nostro rapporto con l’energia".Universal Sun sarà guidata e compartecipata da Angelica Agosta, artefice fin dal 2010 della crescita della Società insieme a un giovane gruppo di ingegneri e professionisti. La società opera in Italia e si rivolge a piccole e medie imprese, grande distribuzione, terziario, aziende agricole e condomini. Nella produzione distribuita da fonti rinnovabili, Universal Sun ha realizzato oltre cento impianti industriali fotovoltaici a tetto e decine di impianti nelle altre tecnologie: cogenerazione, pompe di calore industriali, recuperi termici finalizzati al riscaldamento industriale e mini-eolico. E ha superato i 30 Megawatt di potenza installata e gestita attraverso contratti di manutenzione.