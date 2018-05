7 maggio 2018- 15:11 Sorgenia: Bebe Vio testimonial campagna comunicazione

Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Al via dal 13 maggio la nuova campagna di comunicazione di Sorgenia. Ancora una volta, protagonista è la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, che lancia il claim 'domani è una figata', per raccontare la visione del futuro della digital energy company. Si tratta di una visione che mette al centro l’uomo, l’evoluzione sociale, l’ambiente. Nel film, Bebe è ritratta in uno scenario di estrema suggestione: sotto una ampissima cupola di vetro e luce, tra due enormi specchi posti al centro della scena, è in assetto da schermitrice, sulla sua sedia. Il volto e le parole di Bebe sono accompagnate da immagini rapide e naturali, prese dalla realtà di tutti i giorni: bambini al parco giochi e giovani che condividono un’auto per un tragitto in comune, professionisti alle prese con lo smartphone, scuole dove bambini di origini diverse ridono fra di loro, padri in cucina con i figli. Mentre queste immagini disegnano la bellezza dei tempi che stiamo vivendo, di un futuro migliore che è già presente, il testo si sviluppa per negazione, sottolineando quello che fino a poco fa non era patrimonio comune: nessuna inclusione, nessuna tecnologia abilitante, nessuna opportunità.