7 maggio 2018- 15:11 Sorgenia: Bebe Vio testimonial campagna comunicazione (2)

(AdnKronos) - “Si tratta di un video al contempo coinvolgente e positivo che sottolinea conquiste non scontate che in questi anni la società è riuscita a raggiungere – commenta Simone Lo Nostro, Ict & Market Director di Sorgenia. Vivere questo momento storico è appassionante e ci offre la possibilità di innovare e migliorare ogni giorno quello che offriamo ai consumatori. Siamo la prima digital energy company italiana, offriamo un servizio completamente digitalizzato e un’energia 100% rinnovabile ma i nostri prodotti andranno sempre più nella direzione di migliorare la vita ai nostri clienti perché il domani è una figata”.A segnare gli snodi fondamentali del film, 'Futura' di Lucio Dalla. La location scelta è il Palazzo delle Scintille, a Milano, per la prima volta utilizzato per uno spot. Un gioiello architettonico ispirato alle fiere di Lipsia, Vienna e Lione, risale agli anni Venti del secolo scorso, quando Milano faceva i primi passi verso la realizzazione di una Città dello sport. La creatività della campagna è dell’agenzia RED Robiglio&Dematteis.