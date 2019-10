19 ottobre 2019- 19:58 Sorpreso a rubare dentifricio, 67enne muore d'infarto

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - E' stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza di un supermercato a rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo e quando ha visto arrivare la polizia è stato colto da infarto ed è morto. La tragedia - come riferisce la stampa locale - è successa a Bolzano, al supermercato Poli, in piazza Matteotti. Per l'uomo, un 67enne del posto, all'arrivo dei soccorsi non c'è stato più nulla da fare.