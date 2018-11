27 novembre 2018- 14:20 Sostenbilità: Re Rebaudengo, imprese elettriche possono recitare ruolo primo piano (2)

(AdnKronos) - Garantire nei Paesi in via di sviluppo l'accesso universale all’energia sostenibile entro il 2030, come richiesto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, significa investire in fonti rinnovabili come il solare, l’eolico e le biomasse, soprattutto in piccoli e medi impianti in grado di generare elettricità dove la si consuma, senza quindi la necessità di costruire costose reti di distribuzione e grandi centrali."Occorre dunque, da un lato, sostenere la transizione energetica in quei paesi che ancora producono gran parte dell’elettricità dal carbone, dall’altro, promuovere la diffusione di sistemi di generazione elettrica a basso impatto ambientale anche attraverso impianti non connessi alla rete nazionale", sottolinea Re Rebaudengo.