23 gennaio 2019- 12:39 Sostenibilità: arriva primo pieno anti smog con il biometano agricolo

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Arriva il primo piano anti smog con gli impianti per il biometano agricolo che Coldiretti ed Eni vogliono sviluppare in Italia per spingere da una parte verso un riciclo degli scarti di lavorazione della terra o dell’allevamento e dall’altra per fornire al sistema nazionale dei trasporti una rete di distribuzione di carburanti puliti che aiutino a ridurre l’inquinamento riducendo gli sprechi e le emissioni di gas a effetto serra e favorendo i risparmi energetici e lo sviluppo di tecnologie nel settore delle fonti sostenibili.Il protocollo d’intesa a livello nazionale verrà firmato venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 15.30 presso il Parco Tecnologico Padano di Lodi dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini e da Giuseppe Ricci, direttore generale Refining & Marketing dell’Eni alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Guido Guidesi "con l’obiettivo -si legge nella nota di Coldiretti- di unire la potenzialità delle aziende della maggior associazione italiana degli agricoltori con la più importante e storica società di produzione e distribuzione di carburanti del Paese".