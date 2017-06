SOSTENIBILITà: ASVIS, PERFORMANCE AZIENDE MIGLIORI CON AGENDA 2030

1 giugno 2017- 15:21

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Le imprese che perseguono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 dell'Onu "avranno performance nettamente superiori a quelle prigioniere dei vecchi approcci. Per quattro sistemi economici - cibo e agricoltura, città, energia e materie prime, salute e benessere - il raggiungimento degli SDGs creerebbero 12mila miliardi di dollari di opportunità di mercato". Lo ha detto il portavoce dell’AsviS, Enrico Giovannini, in occasione del convegno 'Aziende e finanza 2030: il motore dello sviluppo sostenibile'."A livello globale, alla fine del 2016, sono 22,9mila miliardi di dollari che vengono gestiti professionalmente seguendo strategie di investimento responsabili, con un aumento del 25% sul 2015. Gli investimenti responsabili rappresentano il 26% di tutti i fondi gestiti in modo professionale. Chiaramente, l’investimento per la sostenibilità rappresenta - evidenzia - la componente più dinamica dei mercati finanziari globali". Ecco che allora la sostenibilità rappresenta innanzitutto una "grandissima opportunità". Il termine, spiega Giovannini, è stato sino ad oggi "declinato soprattutto in chiave ambientale. Adesso invece sappiamo che la sostenibilità è un fatto re economico, sociale e istituzionale, oltre che ambientale. Dunque il fatto che le imprese siano pronte ad impegnarsi per cambiare il modello di sviluppo è importante". "Vediamo i danni di uno sviluppo insostenibile, ormai ce ne accorgiamo tutti" prosegue Giovannini, che fa riferimento al "cambiamento drammatico nella distribuzione del reddito e della ricchezza che frena la crescita, dei danni ambientali che sono all'origine delle primavere arabe. Il mondo si sta rendendo conto che tutto è collegato con tutto e che se si deve fare un investimento di lungo termine, si è interessati alla sostenibilità del sistema. Questo è il cambiamento di mentalità".