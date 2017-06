SOSTENIBILITà: ASVIS,SIGLATO PATTO TRA IMPRESE E OPERATORI FINANZIARI

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Un patto per lo sviluppo sostenibile, basato sui principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 adottata dall’Onu nel settembre del 2015, per promuovere innovazione dei modelli di business, partnership con tutti i portatori d’interesse e utilizzo di finanza etica e responsabile, al fine di contribuire a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono questi, in sintesi, i contenuti della dichiarazione sottoscritta oggi dai vertici delle associazioni imprenditoriali italiane aderenti all’ASviS ribattezzato: Alleanza Cooperative Italiane, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcommercio, Confindustria, Cna, Federazione Banche Assicurazioni e Finanza. La dichiarazione è stata firmata in occasione dell’evento 'Aziende e finanza 2030: il motore dello sviluppo sostenibile', che si è tenuto oggi a Milano presso l’UniCredit Pavilion, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’ASviS, la più grande rete italiana di organizzazioni che si occupano di sostenibilità.“La sottoscrizione di questo patto per lo sviluppo sostenibile - sottolinea Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS – conferma la crescente sensibilità del mondo economico e finanziario italiano nei confronti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come leva per una crescita economica e sociale più equa e inclusiva. L’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile lavorerà con le associazioni firmatarie per definire e attuare un piano d’azione con obiettivi concreti che, contribuendo alla competitività del sistema produttivo nazionale possa al tempo stesso migliorare la sostenibilità e l’equità del modello di sviluppo economico italiano”. Il Festival inaugurato il 22 maggio con un grande evento sulle disuguaglianze a Napoli, terminerà il 7 giugno con un evento istituzionale conclusivo a Roma, presso la Camera dei Deputati, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Quello di Milano è uno dei 200 eventi che si stanno svolgendo in tutta Italia, organizzati dagli oltre 160 aderenti all’ASviS, dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e da molte altre organizzazioni. Il Festival ha lo scopo di richiamare l’attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e sull’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che il nostro Paese ha sottoscritto nel 2015.