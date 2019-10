28 ottobre 2019- 12:53 Sostenibilità: città green, Sicilia in fondo alla classifica, Palermo 100esima su 104

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - La Sicilia esce sconfitta dal rapporto Ecosistema Urbano 2019 realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore e presentato oggi a Mantova. "Ancora una volta il rapporto Ecosistema Urbano 2019 ci presenta sconfitti sul piano traffico, acqua e rifiuti - afferma il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna - I capoluoghi siciliani occupano gli ultimi posti in classifica: Palermo al 100° su 104; a seguire Ragusa, Catania e Siracusa. La prima città siciliana è Agrigento che occupa il 59° posto". "Siamo lontani anni luce dalle buone pratiche che da anni mettono in campo le città del nord, ma non solo - aggiunge - Forse, sarebbe il caso di cambiare lingua, perché quella italiana è incomprensibile per la politica siciliana. Occorre cambiare rotta e al più presto per la salute di tutti noi e per il pianeta".