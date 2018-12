4 dicembre 2018- 14:12 Sostenibilità: Conou, 183mila tonnellate oli usati raccolti in 2017 (2)

(AdnKronos) - “Il nostro obiettivo - sottolinea il presidente del Consorzio - resta sempre quello di migliorarci, di alzare costantemente l’asticella. Per questo motivo, abbiamo recentemente lanciato un nuovo progetto attraverso il quale puntiamo a incrementare ulteriormente le nostre performance: la campagna itinerante CircOILeconomy che, con la collaborazione di Confindustria, punta a migliorare la qualità dell’olio lubrificante usato proveniente dal settore industriale”. Negli ultimi anni, rispetto ai quantitativi di olio lubrificante usato immessi al consumo in Italia, il peso del settore industriale (51%) assume un’importanza crescente rispetto a quello dell’autotrazione. Il roadshow CircOILeconomy prevede tappe in tutte le regioni, con giornate di formazione sulla corretta gestione di questo rifiuto con le aziende del territorio: può accadere infatti che le industrie non siano aggiornate sulle modalità di stoccaggio dell’olio usato che, se contaminato o miscelato con altre sostanze, rende il processo di rigenerazione molto costoso o addirittura impossibile. “Anche in questo caso - conclude Tomasi - siamo i primi a collaudare questo format innovativo accettando una sfida che ha l’obiettivo di migliorare la qualità degli oli avviati alla rigenerazione, e quindi la resa delle raffinerie, e il loro risultato operativo. Insomma una filiera sempre più efficiente, che collabora con imprese protagoniste di un sistema virtuoso di economia circolare".