SOSTENIBILITà: DA CARLSBERG IL PROGRAMMA DI NUOVI STANDARD PER L'INDUSTRIA

4 luglio 2017- 18:43

Milano, 4 lug. - (AdnKronos) - Si chiama 'Together Towards Zero' ed é la risposta di Carlsberg Group, terzo produttore di birra al mondo, e Carlsberg Italia alle sfide globali: cambiamento climatico, scarsità d’acqua e salute pubblica. Il programma fissa precisi obiettivi da raggiungere negli stabilimenti del Gruppo entro il 2022 (anno di riferimento per la nuova strategia Sail ’22) ed il 2030 (in base all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite), riassumibili in quattro macro-aree. Zero sprechi idrici: riduzione del 50% del consumo di acqua negli stabilimenti del gruppo entro il 2030. Carbon Footprint Zero: Zero emissioni di CO2 entro il 2030. Cultura “Zero incidenti” e Zero consumo Non responsabile: presenza al 100% sul packaging e nella comunicazione di brand dei messaggi di consumo responsabile entro il 2022.Il programma è stato comunicato a metà giugno e ogni azienda del Gruppo verrà chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi. Together Towards Zero fissa, così, nuovi standard di sostenibilità per l’industria. Il programma è stato sviluppato in collaborazione con importanti esperti internazionali e su basi scientifiche. È in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg - Sustainable Development Goals) dell’Onu e fissa obiettivi in grado di andare oltre i livelli stabiliti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Sul fronte delle emissioni, il gruppo ha lavorato con il Carbon Trust per fissare obiettivi in linea con il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi in più rispetto al periodo preindustriale, il target più ambizioso previsto dall'accordo di Parigi. Per quanto riguarda l'acqua, oltre al dimezzamento degli sprechi, la società ha collaborato con esperti del Wwf per identificare i birrifici situati in aree a rischio di scarsità idrica, dove sarà migliorata la gestione dell'acqua.