SOSTENIBILITà: GALLETTI, SERVE UNA FORTE COALIZIONE CONTRO PLASTICA A MARE

10 giugno 2017- 15:01

Bologna, 10 giu. (AdnKronos) - Serve una forte coalizione a livello internazionale contro il problema dei rifiuti galleggianti che stanno inquinando i nostri mari. Così il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in occasione dell’iniziativa italo-francese “Stop plastic Waste - coalition event" in corso a Bologna. Il marine litter "è uno dei grandi temi ambientali che dobbiamo affrontare" perché "è un pericolo per i nostri mari e la nostra salute" commenta Galletti. In questo campo, sottolinea il ministro, "noi italiani siamo particolarmente virtuosi: siamo stati i primi al mondo ad aver vietato l'uso dei sacchetti di plastica".Il messaggio, dunque, che viene dalla 'Stop plastica waste' coalition, lanciata alla Cop 22 di Marrakech e composta da 12 paesi, "è di creare una grande coalizione a livello internazionale per arrivare ad una politica contro la plastica a mare".