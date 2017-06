SOSTENIBILITà: GALLETTI, SERVE UNA FORTE COALIZIONE CONTRO PLASTICA A MARE (2)

10 giugno 2017- 15:01

(AdnKronos) - Secondo Galletti, "dobbiamo creare una cultura, fare buone azioni e la nostra idea è di diffondere buone pratiche come la nostra". Su questa strada "l'economia ci sta già venendo dietro soprattutto quella italiana. Abbiamo un settore della bioplastica molto sviluppata con una tecnologia molto forte e a questo ci fa bene anche da un punto di vista occupazionale".Inoltre Galletti, ha accolto la proposta lanciata da Legambiente in occasione della conferenza ONU sugli oceani, ossia di mettere al bando i sacchetti di plastica in tutti i paesi del Mediterraneo e non entro il 2020: "Con i francesi siamo i promotori di questa grande coalizione che tra le tante proposte metterà anche questa".