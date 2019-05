30 maggio 2019- 19:44 Sostenibilità: Gava, 'grandi passi avanti in chimica e farmaceutica'

Roma, 30 mag. - (AdnKronos) - "In questo anno di impegno istituzionale al ministero dell’Ambiente ho avuto modo di apprezzare l’impegno del nostro mondo produttivo sulle tematiche Ambientali. In particolare l’industria chimica e farmaceutica ha fatto grandi passi avanti. Sia sul fronte della sostenibilità aziendale, del calcolo dell’impronta di carbonio, del packaging e dell’ecodesign sia sul fronte ancora più delicato della sostenibilità dei prodotti che ovviamente in questo settore sono delicatissimi". Così all'AdnKronos Vannia Gava, sottosegretario all'Ambiente, all'indomani del Bracco Innovation Day dedicato a industria, ricerca e sostenibilità."Il mio auspicio - continua Gava - è che questo comparto continui nella giusta direzione che è quella dell’innovazione e della ricerca. Ho sempre apprezzato in maniera particolare chi si adopera per migliorare, e chi si mette in gioco investendo davvero sulla ricerca; credo che questo comparto si stia muovendo in maniera intelligente e moderna, come si addice a chi vuol essere una eccellenza del panorama italiano".