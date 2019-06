5 giugno 2019- 11:57 Sostenibilità: Gse ospita quarta edizione RiciClick

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Educare le giovani generazioni alla sostenibilità ambientale, ai comportamenti virtuosi e gettare le basi per un futuro sostenibile e a basse emissioni. Questi i motivi per cui il Gse ha scelto di ospitare la quarta edizione di Riciclick, il concorso che vede coinvolti 100 ragazzi del casertano e promosso dal Consorzio Agrorinasce. A vincere le migliori idee sull’economia circolare e il riciclo scaturite dalle idee delle giovani leve. Oltre ai ragazzi hanno preso parte alla giornata il Magistrato Marco Del Gaudio e Daniele Moretti Caporedattore centrale di Sky TG24. Nato dalla volontà delle Amministrazioni locali di valorizzare le terre confiscate alla camorra, il consorzio Agrorinasce prosegue la sua iniziativa di sensibilizzazione sui temi del recupero delle risorse, anche in collaborazione con il progetto Gse Incontra le scuole. La quarta edizione del RiciClick ha visto la partecipazione degli studenti provenienti dai Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, S. Cipriano D’Aversa, S. Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno, e premiato i video e le fotografie che hanno saputo rappresentare al meglio l’idea di sostenibilità e di riuso della plastica, dell’alluminio e della carta. Ospite dell’evento anche una delegazione dell’Iss Alessandrini di Teramo, vincitrice del Premio 'Go Green Red Blue', promosso da UniTeramo e dall’Associazione Ricreate. L’allestimento della rotatoria presente all’entrata del Campus Universitario di Teramo è una delle creazioni dell’Istituto secondario di Teramo, ispirate ai principi dell’economia circolare.