21 gennaio 2019- 18:32 Sostenibilità: Gse premia 31 Comuni provincia Cuneo, consegnate targhe

Roma, 21 gen- (AdnKronos) - Riqualificazione energetica di scuole, caserme, ospedali, edifici pubblici, con interventi più o meno complessi che hanno portato a ridurre i consumi energetici, abbattere i costi della bolletta elettrica, diminuire l’inquinamento e migliorare la qualità della vita. Sono questi i motivi alla base del premio “Una targa per l’efficienza” che il Gse ha consegnato oggi, presso la sede dell’Anci Piemonte, a ben 31 Comuni della Provincia di Cuneo. L’affissione delle targhe proseguirà anche il 22 e il 23 gennaio nei Comuni di Bra e Saluzzo. L’iniziativa avviata dal Gse ha portato, nel periodo settembre-dicembre 2018, alla consegna di 20 targhe, 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 3 nelle Marche, 12 nel Veneto e 2 in Toscana. Per individuare le cosiddette “best pratices”, il Gse ha selezionato i progetti di riqualificazione di maggior impatto realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni sul proprio patrimonio immobiliare, utilizzando il contributo finanziario dell’incentivo del Conto Termico erogato dal GSE."Per raggiungere gli obiettivi del Piano Clima-Energia al 2030, il ruolo della Pubblica Amministrazione è fondamentale", ha detto il direttore della Divisione Incentivi del Gse, Daniele Novelli, sottolineando come "l’esempio dei Comuni sia determinante per diffondere tra i cittadini la cultura dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili".