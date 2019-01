21 gennaio 2019- 18:32 Sostenibilità: Gse premia 31 Comuni provincia Cuneo, consegnate targhe (2)

(AdnKronos) - I principali criteri di selezione degli edifici da premiare riguardano la complessità degli interventi di riqualificazione, che siano realizzati su un unico edificio, l’elevato impatto e la bellezza degli interventi stessi, l’aver terminato i lavori nel 2018, con l’incentivo in Conto Termico già erogato.Il Gse ha premiato per interventi di efficienza i Comuni di Saluzzo, Bra, Salmour, Bossolasco, Cravanzana, Ceva, La Morra, Niella Belbo, Frabosa Sottana, Robilante, Cortemilia, Monforte d’Alba, Somano, Sambuco, Castelletto Uzzone, Caraglio, Monteu Roero, Diano d’Alba, Guarene, Castellinaldo d’Alba, Garessio, Trinità, Lequio Berria, Serravalle Langhe, Santo Stefano Belbo, Cerreto Langhe, Villanova di Mondovì, Neive, Castiglione Falletto, Castrelletto Stura, Roccavione. La delegazione di Gse e Anci Piemonte si recherà inoltre presso i Comuni di Saluzzo e Bra nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 per affiggere le targhe direttamente sui quattro edifici selezionati.