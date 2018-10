27 ottobre 2018- 16:29 S&P: Meloni, non mi interessa diagnosi di chi ha causato malattia

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Non mi interessa il giudizio delle agenzie di rating: sono società private che agiscono per conto dei loro investitori e non dimentico che una di queste, Moody's, ha patteggiato con Gli Stati Uniti 900 milioni di euro per aver taroccato i rating sui mutui che hanno causato la crisi mondiale del 2008. Farmi fare la diagnosi da quelli che mi hanno attaccato la malattia..." Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in occasione degli stati generali del Sud organizzati dal partito."Ciò non toglie -aggiunge- che gli italiani debbano giudicare la manovra e la manovra è sbagliata, tradisce il Nord e il Sud" .