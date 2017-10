SPAGNA: BIZZOTTO (LEGA), GOVERNO RAJOY INDEGNO DI STARE IN EUROPA

2 ottobre 2017- 12:39

Vicenza, 2 ott. (AdnKronos) - “La squallida repressione messa in atto dal Governo Rajoy va condannata senza se e senza ma! Da una parte il voto democratico e la voglia di libertà di milioni di Catalani, dall’altra i manganelli, le armi e la violenza di un Governo spagnolo indegno di stare in Europa. Il tutto nello scandaloso silenzio della UE che tifa per Madrid e giustifica le illiberali brutalità della Spagna. Cosa dicono i falsi democratici del Partito Popolare Europeo e dei Socialisti? La Mogherini e l’ipocrita Partito Democratico giustificano l’uso delle armi per negare il diritto di voto a milioni di persone?”. Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto.“L’indipendenza della Catalogna travolgerà Rajoy e la complice Unione Europea molto prima di quanto possano immaginare i parrucconi di Bruxelles – conclude l’eurodeputata Bizzotto – Rajoy e la UE hanno già perso la guerra agli occhi del mondo civile e democratico”.