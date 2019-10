14 ottobre 2019- 19:05 Spagna: Calderoli, 'mano pesante temo aizzerà animi in Catalogna'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Nell’Europa dei diritti e delle libertà degli amministratori votati democraticamente dai propri cittadini vengono condannati a pene dai 9 ai 13 anni per reati come la sedizione per aver chiesto l’indipendenza della Catalogna attraverso un referendum. Non andranno in carcere, almeno non per ora, ma la condanna mi pare pesantissima, considerando che non ci sono stati morti, insurrezioni, attentati o altro". Lo scrive su Facebook il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato."Una disobbedienza civile con manifestazioni di piazza repressa a manganellate dalla Polizia e adesso con condanne esorbitanti nei tribunali. La Spagna -aggiunge l'esponente del Carroccio- ha usato la mano pesante e questo temo non farà altro che aizzare gli animi in Catalogna".