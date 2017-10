SPAGNA: CANTARUTTI (INDIPENDENZA NOI VENETO), PIENO SOSTEGNO AL POPOLO CATALANO

2 ottobre 2017- 12:58

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - "Pieno sostegno al popolo catalano, perchè sembra quasi che a molti commentatori dia fastidio che il popolo catalano si sia espresso. E, a chi dice che il referendum è illegale rispondo che quando il popolo si esprime non può mai esserci illegalità". A sottolinearlo, all'Adnkronos è l'esponente di Indipendenza Noi Veneto - Grande Nord, Luca Azzano Cantarutti che spiega: "Ricordo poi che il Tribunale Internazionale dell'Aja nel 2010 a proposito della vicenda del Kosovo ha dichiarato che, tra la stretta legalità e la volontà di un popolo deve prevalere quest'ultima. La legge deve quindi uniformarsi alla volontà popolare, secondo il Tribunale Internazionale, e non viceversa. E, in questo caso, pare che l'Europa se ne sia dimenticata visto l'assordante silenzio delle istituzioni europee". E, venendo al referendum sull'autonomia del Veneto in programma il prossimo 22 ottobre, l'esponente indipendentista spiega: "certo, il parallelo con quanto avvento in Catalogna si può fare: lì la gente ha voluto votare nonostante le violenze dei 'franchisti' del governo centrale, consci dell'importanza del voto. In Veneto, invece, abbiamo alcuni esponenti del Pd che invitano le persone a non andare a votare, nel tentativo di convincere dell'inutilità del voto, dimenticando che molte persone si sono sacrificate per avere il diritto di voto". "Invito invece tutti i veneti ad andare a votare il 22 ottobre, perchè il voto è libertà", conclude Cantarutti.