SPAGNA: CIAMBETTI (VENETO), L'UE NON PUò PIù FAR FINTA DI NULLA E DEVE REAGIRE (2)

2 ottobre 2017- 13:09

"Chi può svolgere questo ruolo? Forse la Commissione Europea – prosegue Ciambetti - potrebbe porre rimedio alla figuraccia rimediata fin qui con un atteggiamento pilatesco che nei fatti s'è trasformato domenica scorsa in una sorta di sostegno alle posizioni di Rajoy. Penso che tutti i partiti europei abbiano spazio e debbano prendere delle iniziative per forzare il governo di Madrid a mutare atteggiamento e cessare la via della repressione violenta per imboccare la strada del dialogo. Come ha detto il presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, l'Unione Europea non deve voltare lo sguardo. In questa affermazione del premier catalano io vedo lo spazio per un intervento positivo che consenta l'avvio di una vera trattativa". "Quello che mi preoccupa, invece, è pensare che Rajoy, nelle sue dichiarazioni e nel suo agire, abbia voluto strizzare l'occhio alla destra più conservatrice e agli ambienti anacronistici della peggior Spagna in vista di future elezioni che potrebbero essere non troppo lontane. Il calcolo personale, in questo caso, sembra prevalere sul bene delle Istituzioni democratiche e sul bene dei cittadini e credo che tutti i democratici europei debbano a questo punto mobilitarsi prima che la tragedia esploda", conclude.