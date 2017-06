SPAGNA: DA BOARD BANKIA OK A INTEGRAZIONE BANCO MARE NOSTRUM

27 giugno 2017- 09:31

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Via libera del board di Bankia all'integrazione di Banco Mare Nostrum (Bnm). L'istituo bancario spagnolo ha deliberato l'operazione che prevede la fusione per incorporazione di Bnm e che sarà realizzata mediante l'assegnazione agli azioni Bnm di 205,6 milioni di azioni di nuova emissione di Bankia. Lo scambio azionario approvato oggi definisce in 825 milioni il valore di Bnm. Una volta completata la transazione, gli azionisti del Banco Mare Nostrum deterranno il 6,7% del capitale di Bankia. La fusione rafforza, sottolinea la banca in una nota, la posizione di Bankia come quarto più grande istituto sul mercato spagnolo e giunge in um momento in cui l'outlook del sistema finanziario sta migliorando sia in termini di attesa crescita del business che per il prevedibile trend dei tassi di interesse.