SPAGNA: GARDIN (REPUBBLICA VENETA), LA CATALOGNA HA SCELTO UNA VIA IMPERVIA

3 ottobre 2017- 11:28

Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - "Non so se la Catalogna ce la farà, ma almeno sarà riuscita a imporre il suo caso sulla scena internazionale. Però ha scelto una via impervia: rompere con Madrid e aggrapparsi al diritto UE. La UE non può riconoscere una secessione perché allora ne incoraggerebbe altre, portando la UE nella sua paralisi politica. Noi Veneti, ad esempio, ci muoviamo in una prospettiva diversa da quella UE, la liberazione della Repubblica significa anche il rifiuto della gabbia europea. Con la vicina UE, la Repubblica Veneta stipulerà accordi economici e sociali, ma salvaguarderà la sua sovranità, come fa attualmente la Svizzera". Così il 'doge' della 'Repubblica Veneta', Albert Gardin commenta la vicenda catalana.