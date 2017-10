SPAGNA: GARDIN (REPUBBLICA VENETA), VENEZIA SEDE COLLOQUI RISOLUTIVI CON CATALOGNA

4 ottobre 2017- 17:13

Venezia, 4 ott. (AdnKronos) - "Davanti alla crisi tra Barcellona e Madrid, il Governo della Repubblica Veneta propone alle due parti di incontrarsi nella neutralissima Venezia per trovare ai loro contrasti politici una soluzione, in uno spirito "europeo". La Repubblica Veneta propone alla Fondazione Cini di mettere a disposizione i suoi locali nell'Isola di San Giorgio per l'effettuazione di una riservatissima trattativa tra le due parti in conflitto". A lanciare l'idea è il 'doge' Albert Gardin. "La Repubblica Veneta auspica che una soluzione civile al contrasto tra Spagna e Catalogna possa divenire esempio positivo per altri conflitti nazionali in Europa, favorendo la riformulazione dell'UE, in un senso e in uno spirito federale dei popoli e delle nazioni europee. Perché ne esca una nuova e grande Europa, inclusiva di tutte le sue comunità, Russia compresa", sottolinea il 'Doge'.