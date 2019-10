15 ottobre 2019- 11:22 Spagna: l'indipendentista veneto Lovat, 'non finisce la lotta in Catalogna' (2)

(AdnKronos) - "Mentre i nostri studenti manifestano a comando, solo se autorizzati e solo su argomenti graditi al potere mondialista, mentre ci si straccia le vesti su questioni irrilevanti e del tutto provinciali come il numero dei parlamentari o il denaro contante, in piena Unione Europea viene compiuto un attacco all'essenza della democrazia che fa il paio con la resistenza ostruzionistica alla Brexit e, dal punto di vista del principio, con la negazione dell'autonomia democraticamente richiesta dalla netta maggioranza dei veneti due anni fa con regolare referendum, in piena linea col dettato costituzionale", polemizza.