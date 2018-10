4 ottobre 2018- 07:38 Sparatoria in South Carolina, ucciso poliziotto

Washington, 4 ott. (AdnKronos) - Scontro a fuoco in Carolina del Sud. Un poliziotto è stato ucciso e altre quattro persone sono state ferite durante una sparatoria nella città di Florence, costa orientale degli Stati Uniti. Secondo le autorità locali, un sospetto è stato arrestato dopo essersi rifugiato in un negozio. "La sparatoria è finita e il sospetto è in custodia" ha twittato il Dipartimento di emergenza della Contea. Al momento non c'è chiarezza sui motivi del gesto né sull'identità dell'assalitore. La vittima sarebbe un ufficiale della polizia di Florence, mentre altri tre feriti fanno parte del corpo guidato dallo sceriffo della Contea, Glenn Kirby. La quarta persona rimasta ferita sarebbe un ventenne.