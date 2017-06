SPARATORIA IN VIRGINIA, COLPITO LEADER REPUBBLICANO

14 giugno 2017- 14:32

Washington, 14 giu. (AdnKronos) - Una sparatoria è avvenuta oggi nel campo di baseball di Alexandria dove si stava svolgendo l'allenamento della squadra del Congresso dei repubblicani. Secondo le prime notizie arrivate dai media americani tra le diverse persone rimaste colpire vi sarebbe anche Steve Scalise, il 'whip', una sorta di capogruppo del partito, insieme ad almeno due poliziotti del Congresso. Il sospetto che ha aperto il fuoco sarebbe morto. Lo ha detto a Fox news il senatore Mike Lee. L'uomo era stato colpito dagli spari della polizia e portato in ospedale. Secondo Mo Brooks, deputato dell'Alabama, Scalise è stato colpito all'anca, e il repubblicano non appare in pericolo. In tutto sarebbero almeno cinque le persone rimaste colpite, ha detto ancora il deputato repubblicano.