SPARATORIA IN VIRGINIA, FERITO LEADER REPUBBLICANO

14 giugno 2017- 17:32

Washington, 14 giu. (AdnKronos) - Quattro persone, compreso un esponente di spicco del partito repubblicano, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel campo di baseball di Alexandria, in Virginia, dove si stava svolgendo l'allenamento della squadra dei congressmen repubblicani. Steve Scalise, il 'whip', una sorta di capogruppo del partito, è stato colpito ad un'anca e trasferito al George Washington University Hospital in condizioni stabili. "Il sospetto è stato arrestato e non è una minaccia", ha fatto sapere la polizia di Alexandria. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato identificato: si chiama James Hodgkinson ed è residente a Belleville, nell'Illinois, come riferisce la Cnn. Secondo l'emittente, gli investigatori hanno individuato un furgone, con targa dell'Illinois, che apparterrebbe all'uomo. Secondo Mo Brooks, deputato dell'Alabama, in tutto sarebbero almeno cinque le persone rimaste colpite. Al momento dell'attacco, erano circa 25 i parlamentari in campo. Tra loro, oltre a Scalise e Brooks, anche Rand Paul, West Virginia, Roger Williams, Texas, Joe Barton, Texas, Ron DeSantis, Florida, Chuck Fleischmann, Tennessee, Jeff Flake, Arizona, Brad Wenstrup, Ohio, Gary Palmer, Alabama. Prima di entrare in azione, l'uomo avrebbe chiesto chi si stesse allenando, "democratici o repubblicani?", rivolgendo la domanda al deputato repubblicano Ron DeSantis. Lo ha raccontato il politico a Fox news. La sparatoria è iniziata alle 7.15 ed è durata circa dieci muniti, secondo l'emittente.