20 settembre 2018- 17:47 Sparatoria nel Maryland, 3 morti

Washington, 20 set. (AdnKronos) - Un uomo armato ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre due in un centro di distribuzione per farmaci e prodotti sanitari destinati ai drugstore, vicino Baltimora, nello stato americano del Maryland. Lo riferisce la Cnn, citando la polizia locale.Le forze di sicurezza hanno allertato il pubblico a non recarsi nell'area interessata dalla sparatoria. Sul posto sono arrivate le forze di polizia e l'ufficio dell'Fbi di Baltimora è coinvolto nelle indagini. Nel centro di distribuzione merci Rite Aid lavorano circa mille persone.