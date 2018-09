20 settembre 2018- 21:41 Sparatoria nel Maryland, 3 morti

Washington, 20 set. (AdnKronos) - Una donna armata ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre due in un centro di distribuzione per farmaci e prodotti sanitari destinati ai drugstore, vicino Baltimora, nello stato americano del Maryland. Lo riferisce la Cnn, citando la polizia locale.L'autrice del gesto, che è morta in ospedale, come riferisce la Cnn citando lo sceriffo della contea di Harford, Jeffrey Gahler, aveva lavorato come guardia di sicurezza presso il centro di distribuzione con un contratto a termine. Secondo fonti vicine all'indagine, dopo aver aperto il fuoco contro i colleghi la donna si è sparata alla testa.Nel centro di distribuzione merci Rite Aid lavorano circa mille persone.