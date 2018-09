19 settembre 2018- 19:56 Sparatoria nel Wisconsin, assalitore in fin di vita

Washington, 19 set. (AdnKronos) - Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Middleton, sobborgo di Madison, in Wisconsin. Secondo quanto ha riferito la polizia locale, la persona che ha aperto il fuoco è stata colpita ed è in condizioni critiche. Il motivo della sparatoria, avvenuta in un edificio che ospita degli uffici, non è ancora noto. Le autorità aveva fatto scattare l'allarme parlando di un situazione di "active shooter", cioè di una persona armata in azione e avevano esortato i residenti a rimanere in casa.