3 novembre 2018- 07:58 Spari in centro yoga in Florida, 2 morti

Washington, 3 nov. (AdnKronos/Dpa) - Un uomo armato ha ucciso due persone e ne ha ferite altre cinque prima di togliersi la vita in un centro yoga in Florida. Quattro dei feriti sono stati colpiti da pallottole, mentre il quinto è stato picchiato col calcio della pistola, ha riferito Michael DeLeo, capo della polizia di Tallahassee, capitale della Florida, dove è avvenuta la sparatoria. "Diverse persone hanno reagito e cercato di salvare non solo loro stessi, ma anche gli altri, il che sottolinea il loro coraggio", ha rimarcato DeLeo. La polizia ritiene che lo sparatore abbia agito da solo. L'uomo è stato identificato, ma il suo nome non è stato ancora reso noto in attesa di capire le sue motivazioni.