30 gennaio 2019- 17:45 Spari in Corsica: feriti e un uomo barricato

Bastia, 30 gen. (AdnKronos) - Cinque persone, compreso un poliziotto, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Bastia, in Corsica. Come riferisce il quotidiano Corse Matin, un uomo è barricato in un'abitazione. Con lui, ci sarebbero 2 feriti. Una persona sarebbe in gravi condizioni.