14 marzo 2019- 12:56 Sparkle: si rafforza in Colombia con nuovo Punto Presenza a Bogotà

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Sparkle, la società del gruppo Tim dedicata allo sviluppo dei servizi internazionali, prima in Italia e tra i primi dieci operatori nel mondo, annuncia l'espansione della copertura in Colombia con un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Bogotá. Situato presso il data center di Equinix, il nuovo PoP si aggiunge a quello recentemente aperto a Cartagena, rafforzando le prestazioni del servizio di transito IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone e fornendo connettività Internet ad alta velocità al mercato nazionale e a OTT, ISP, content e application provider internazionali.Il servizio DDoS Attack, che offre ai clienti di Seabone la possibilità di proteggere la propria rete, e la soluzione Virtual NAP - che permette di accedere ai principali punti di scambio Internet senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie - completano il portafoglio di servizi offerti da Sparkle tramite il PoP di Bogotá.I nuovi PoP a Cartagena e Bogotá confermano il posizionamento di Sparkle come uno dei principali operatori internazionali nelle Americhe e come prima rete globale Tier-1 in Sud America.