12 novembre 2018- 13:43 Spazio: Aschbacher, Esa continua a esplorare sempre nuove tecnologie

Frascati, 12 nov. (AdnKronos) - Intelligenza Artificiale ma non solo. L'Agenzia Spaziale Europea "continua a esplorare sempre nuove tecnologie per lo Spazio 4.0" perché il futuro dell'hi-tech "è ancora un mistero tutto da scoprire". A metterlo in evidenza è il direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Esa, Josef Aschbacher, intervenuto questa mattina all'inaugurazione della PhiWeek all'Esa Esrin di Frascati. "Oggi non possiamo sapere quali tecnologie useremo in un prossimo futuro così come appena 10 anni fa non immaginavamo l'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale e quanto l'AI sarebbe stata al centro delle attività spaziali", sottolinea Aschbacher. Per questo, aggiunge, "noi continuiamo a esplorare le nuove tecnologie e come possiamo usare i dati dei satelliti, ad esempio combinati con altri dati, tanto da creare una 'rete di sensori' che, con tecnologie basate sull'AI, ci consentano di comprendere sempre meglio le informazioni che arrivano dallo spazio per metterle al servizio dei cittadini e degli utenti".