21 maggio 2019- 19:06 **Spazio: Battiston, 'grande onore entrare nella Hall of Fame della Iaf'**

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "È un grande onore entrare in un gruppo di persone che hanno segnato la storia della ricerca scientifica e delle tecnologie spaziali". Così Roberto Battiston, docente di fisica nell'Università di Trento ed ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, commenta il suo prossimo ingresso nella prestigiosa Hall of Fame della Iaf. La cerimonia che formalizzerà il riconoscimento a Battiston è prevista il 25 ottobre a Washington, in chiusura del Congresso Internazionale di Astronautica e l'ufficialità del riconoscimento è attesa nelle prossime ore.