23 novembre 2018- 20:11 Spazio: Fabrizio Sala in missione in Texas per evento Nasa 'Space Com'

Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala sarà in missione istituzionale a Houston da dopodomani, lunedì 26 novembre a giovedì 29. Obiettivo del viaggio è la visita a 'Space Com', conoscere la realtà della Nasa e valorizzare il ruolo e le potenzialità tecnologiche lombarde nel contesto aerospaziale statunitense. Il vicepresidente avrà modo di incontrare anche il Segretario di Stato del Texas per rafforzare i legami tra Regione Lombardia e uno dei più importanti Stati d'America a livello economico e istituzionale. "L'osservazione della terra dallo spazio risulta essenziale in una società che mette il cittadino al centro dei propri servizi - ha detto Sala - così come le ricadute economiche, legate alle attività spaziali, possono influire sulle potenzialità in termini di fatturato e di occupazione". Alla missione in Texas sarà presente anche il presidente del Cluster tecnologico Aerospazio lombardo ingegnere Angelo Vallerani.